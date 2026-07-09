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Ушёл из жизни почётный гражданин Челябинской области Юрий Карликанов

На 75-м году жизни скончался бывший вице-спикер Законодательного собрания Челябинской области, предприниматель и почётный гражданин региона Юрий Карликанов. О его смерти в четверг, 9 июля, сообщили региональные власти.

Источник: chelyabinsk.er.ru

Губернатор Алексей Текслер выразил соболезнования родным и близким Юрия Карликанова.

— Ушёл из жизни почётный гражданин Челябинской области, преданный своему делу руководитель, чьё имя прочно связано с развитием строительной отрасли и законодательной работы в нашем регионе. Особого уважения заслуживает благотворительная деятельность Юрия Раифовича: его искренняя готовность помогать тем, кто в этом нуждается, стала настоящей опорой для многих людей. Светлая память об этом замечательном человеке навсегда сохранится в сердцах тех, кто его знал и ценил, — отметил глава региона.

Юрий Карликанов более 16 лет занимал пост заместителя председателя Законодательного собрания Челябинской области. В 2025 году он принял решение не участвовать в выборах нового созыва регионального парламента и снял свою кандидатуру. Также он был известен как предприниматель — ему принадлежали доли в крупных добывающих компаниях, работающих в Челябинской области.