Ушёл из жизни почётный гражданин Челябинской области Юрий Карликанов

— Ушёл из жизни почётный гражданин Челябинской области, преданный своему делу руководитель, чьё имя прочно связано с развитием строительной отрасли и законодательной работы в нашем регионе. Особого уважения заслуживает благотворительная деятельность Юрия Раифовича: его искренняя готовность помогать тем, кто в этом нуждается, стала настоящей опорой для многих людей. Светлая память об этом замечательном человеке навсегда сохранится в сердцах тех, кто его знал и ценил, — отметил глава региона.