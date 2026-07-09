в Хабаровске задержана подозреваемая в краже детской коляски

По данным полиции, потерпевшая оставила коляску у входа, пока заходила в здание. Через час имущество отсутствовало. В результате оперативно розыскных мероприятий сотрудники отдела полиции № 4 задержали 36 летнюю женщину, проживающую в Железнодорожном районе. Подозреваемая ранее в этом году уже становилась фигуранткой уголовного дела о мошенничестве. Она пояснила, что решила похитить коляску для дальнейшей реализации, но не успела её продать.