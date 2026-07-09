Ещё одно тело — предположительно второй пропавшей девочки — нашли в Туве

В ходе поисков исчезнувших в Туве девочек нашли второе тело — предположительно, одной из пропавших. Его обнаружили у села Ийи-Тал.
По данным Следственного комитета, на место выехали следователи и криминалисты. Несколькими минутами ранее стало известно, что в Сукпаке нашли тело, предположительно, первой из девочек. В ближайшее время должны провести опознание.
Напомним, 1 июля подруги-одноклассницы отправились на прогулку и не вернулись домой. На связь они больше не выходили. Телефоны и предметы обуви девочек нашли у реки Енисей.