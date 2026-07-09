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Больше рыбы стали потреблять в Казахстане

Председатель Комитета рыбного хозяйства Серик Сермагамбетов 9 июля 2026 года на брифинге в Службе центральных коммуникаций (СЦК) обозначил приоритеты развития рыбной отрасли, передает корреспондент Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

Он напомнил, что в апреле 2021 года правительство приняло Программу развития рыбного хозяйства до 2030 года.

«Основными индикаторами Программы до 2030 года определены: увеличение объемов выращивания рыб с 7 до 270 тысяч тонн/год, внутреннего потребления рыбной продукции с 67 до 134 тысяч тонн/год и естественной популяции рыб на 7%, до 237 тысяч тонн. В целом по итогам 2025 года объем рынка рыбной продукции составил 106,5 тысячи тонн, или в сравнении с предшествующим годом вырос на 13%», — отметил спикер.

Вылов рыбы составил 49,6 тысячи тонн, выращено 23 тысячи тонн, экспорт — 21 тысяча тонн, импорт — 55 тысяч тонн.

«Таким образом, среднее потребление рыбы на душу населения увеличилось с 4 до 7 кг при рекомендованном 11 кг», — добавил Сермагамбетов.

Ранее Сермагамбетов рассказал о выявленных нарушениях в сфере рыбного хозяйства.