Больше рыбы стали потреблять в Казахстане

Он напомнил, что в апреле 2021 года правительство приняло Программу развития рыбного хозяйства до 2030 года.
«Основными индикаторами Программы до 2030 года определены: увеличение объемов выращивания рыб с 7 до 270 тысяч тонн/год, внутреннего потребления рыбной продукции с 67 до 134 тысяч тонн/год и естественной популяции рыб на 7%, до 237 тысяч тонн. В целом по итогам 2025 года объем рынка рыбной продукции составил 106,5 тысячи тонн, или в сравнении с предшествующим годом вырос на 13%», — отметил спикер.
Вылов рыбы составил 49,6 тысячи тонн, выращено 23 тысячи тонн, экспорт — 21 тысяча тонн, импорт — 55 тысяч тонн.
«Таким образом, среднее потребление рыбы на душу населения увеличилось с 4 до 7 кг при рекомендованном 11 кг», — добавил Сермагамбетов.
Ранее Сермагамбетов рассказал о выявленных нарушениях в сфере рыбного хозяйства.