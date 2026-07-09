Больше рыбы стали потреблять в Казахстане

«Основными индикаторами Программы до 2030 года определены: увеличение объемов выращивания рыб с 7 до 270 тысяч тонн/год, внутреннего потребления рыбной продукции с 67 до 134 тысяч тонн/год и естественной популяции рыб на 7%, до 237 тысяч тонн. В целом по итогам 2025 года объем рынка рыбной продукции составил 106,5 тысячи тонн, или в сравнении с предшествующим годом вырос на 13%», — отметил спикер.