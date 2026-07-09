Нижегородец Кирилл Ятнов рассказал зрителям «Пусть говорят!» о травле из-за веса

Нижегородец Кирилл Ятнов, которого ранее провозгласили «самым большим мальчиком» России, стал участником программы «Пусть говорят!» (16+). Выпуск, получивший название «Одержимые весом. Любовь к холодильнику», показали в эфире Первого канала.
Герой программы рассказал о своей жизни и о травле, с которой ему пришлось столкнуться. Телеканал помог Кириллу с операцией. После хирургического вмешательства нижегородец начал соблюдать диету. Пока ему удалось похудеть почти на 25 кг.
Экспертом программы от региона стал глава нижегородского Координационного центра Олег Пикунов. Еще до съемок он обсудил с главой областного минспорта Дмитрием Кабайло заветную мечту нижегородца — стать спортивным волонтером и оказывать помощь в организации спортивных мероприятий. Министр пообещал, что желание Кирилла будет исполнено.
Ранее мы писали, что главврач нижегородской поликлиники похудела на 50 кг за полтора года.