Купила права, а в базе — чужой номер: биробиджанка осталась без документов и с уголовным делом

В Биробиджане сотрудники ГИБДД остановили Toyota Chaser под управлением 26-летней местной жительницы. При проверке документов инспектор заметил признаки подделки в водительском удостоверении. В ходе разбирательства выяснилось, что девушка купила права в Москве: знакомый предложил ей сокращенные курсы, после которых она получила сертификат и само удостоверение за 45 тысяч рублей. В базе ГИБДД номер документа принадлежал другому человеку. На нарушительницу составили административный протокол за управление без прав. Экспертиза подтвердила, что удостоверение поддельное. Возбуждено уголовное дело за подделку документов.