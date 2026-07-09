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Купила права, а в базе — чужой номер: биробиджанка осталась без документов и с уголовным делом

В Биробиджане сотрудники ГИБДД остановили Toyota Chaser под управлением 26-летней местной жительницы. При проверке документов инспектор заметил признаки подделки в водительском удостоверении. В ходе разбирательства выяснилось, что девушка купила права в Москве: знакомый предложил ей сокращенные курсы, после которых она получила сертификат и само удостоверение за 45 тысяч рублей. В базе ГИБДД номер документа принадлежал.

В Биробиджане сотрудники ГИБДД остановили Toyota Chaser под управлением 26-летней местной жительницы. При проверке документов инспектор заметил признаки подделки в водительском удостоверении. В ходе разбирательства выяснилось, что девушка купила права в Москве: знакомый предложил ей сокращенные курсы, после которых она получила сертификат и само удостоверение за 45 тысяч рублей. В базе ГИБДД номер документа принадлежал другому человеку. На нарушительницу составили административный протокол за управление без прав. Экспертиза подтвердила, что удостоверение поддельное. Возбуждено уголовное дело за подделку документов.