ЖК «Ленинградский» намерены достроить в Хабаровске — более 400 дольщиков ждут свои квартиры

Один из самых известных долгостроев Хабаровска — жилой комплекс на улице Ленинградской — будет достроен. Права 451 гражданина обещают восстановить. Средства на это выделены из краевого бюджета. Работа ведется по поручению президента Владимира Путина и находится на контроле губернатора Дмитрия Демешина. Строительство 27-этажного дома началось в 2016 году, в 2019-м работы остановились. В сентябре 2022 года застройщик признан банкротом. В мае 2026 года Арбитражный суд Хабаровского края удовлетворил заявление регионального Фонда защиты прав дольщиков о замене застройщика. Это решение создало судебный прецедент и стало единственным законным механизмом достройки объекта. Пока шли судебные разбирательства, правительство края регулярно проводило встречи с дольщиками, на которых специалисты комитета по строительному надзору и прокуратуры давали полную информацию о статусе объекта. Решение суда вступило в силу. В июле будет объявлен конкурс на определение генерального подрядчика. Строительно-монтажные работы займут 26 месяцев.