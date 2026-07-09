Стали известны даты школьных каникул на 2026−2027 учебный год

Министерство просвещения РФ направило в регионы рекомендации по календарному учебному графику на новый учебный год. Школы могут использовать федеральный график или разработать собственный на его основе. При составлении важно соблюдать баланс между учебой и отдыхом, чтобы снизить риск переутомления школьников. Рекомендуемые даты каникул для школ, работающих по четвертям: Осенние — с 26 октября по 3 ноября 2026 года. Зимние — с 31 декабря 2026 года по 10 января 2027 года. Весенние — с 27 марта по 4 апреля 2027 года. Летние — с 27 мая по 31 августа 2027 года. Новый учебный год начнется 1 сентября 2026 года и завершится 26 мая 2027 года. Продолжительность осенних, зимних и весенних каникул должна составлять не менее девяти дней. Школы Хабаровского края примут решение о конкретных датах с учетом местных особенностей и утвердят их в своих образовательных программах.