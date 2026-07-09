В Смоленске прошли торжественные мероприятия, посвященные Дню семьи, любви и верности

Поддержка семей с детьми остается одним из главных приоритетов для региональных властей. В настоящее время в Смоленской области проживают свыше 9 тысяч многодетных семей, и с каждым годом их становится больше. Для них действует 32 меры поддержки, большинство из которых проводится в денежной форме.