В Смоленске прошли торжественные мероприятия, посвященные Дню семьи, любви и верности

Награда, которая носит имя матери первого космонавта планеты, уроженца Смоленщины Юрия Гагарина, стала символом материнской мудрости, любви и безграничной преданности своим детям.
Сегодня Почётный знак с гордостью носят уже 503 многодетные мамы Смоленщины. Вместе с наградой каждая из награждённых получает единовременную денежную выплату.
Поддержка семей с детьми остается одним из главных приоритетов для региональных властей. В настоящее время в Смоленской области проживают свыше 9 тысяч многодетных семей, и с каждым годом их становится больше. Для них действует 32 меры поддержки, большинство из которых проводится в денежной форме.
«Продолжаем расширять помощь для всех категорий семей: совершенствуем региональные меры поддержки, реализуем программу повышения рождаемости, помогаем молодым, студенческим, многодетным семьям, создаем условия, чтобы родители были уверены в завтрашнем дне. В этом году в календаре памятных дат Смоленской области появился и новый праздник — День многодетной семьи, который будем праздновать 21 июля», — отметил в канале МАКС губернатор Смоленской области Василий Анохин.