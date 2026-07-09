Поиск Яндекса
Ричмонд
+24°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Бывший мэр Нижнего Новгорода Вадим Булавинов поделился фото пирога

Нижегородцы попросили поделиться рецептом в комментариях под постом.

Источник: Нижегородская правда

Бывший глава Нижнего Новгорода, депутат Госдумы Вадим Булавинов поделился с нижегородцами фотографией ягодного пирога. Аппетитный десерт он испек самостоятельно и написал об этом в соцсетях.

Как отметил сам Вадим Булавинов, несмотря на идентичный рецепт, пироги бабушки всегда были вкуснее. Возможно, причина кроется в том, что тогда все готовили в русской печи, а современная духовка не может дать того эффекта и сочности блюда. Подписчики экс-мэра даже попросили поделиться рецептом.

Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщили, что Вадим Булавинов отметил день рождения купанием в проруби и качалкой.

Узнать больше по теме
Государственная дума РФ: как работает главный законодательный орган страны
Государственная дума занимает особое место в системе российской власти. Именно здесь обсуждаются и принимаются федеральные законы, определяющие развитие государства, экономики и социальной сферы. Через нижнюю палату парламента проходят важнейшие решения, затрагивающие жизнь миллионов граждан. Разбираемся, как устроена Госдума, какие полномочия она имеет и как формируется ее состав.
Читать дальше