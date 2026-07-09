Бывший мэр Нижнего Новгорода Вадим Булавинов поделился фото пирога

Бывший глава Нижнего Новгорода, депутат Госдумы Вадим Булавинов поделился с нижегородцами фотографией ягодного пирога. Аппетитный десерт он испек самостоятельно и написал об этом в соцсетях.
Как отметил сам Вадим Булавинов, несмотря на идентичный рецепт, пироги бабушки всегда были вкуснее. Возможно, причина кроется в том, что тогда все готовили в русской печи, а современная духовка не может дать того эффекта и сочности блюда. Подписчики экс-мэра даже попросили поделиться рецептом.
Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщили, что Вадим Булавинов отметил день рождения купанием в проруби и качалкой.
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