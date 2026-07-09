Бывший мэр Нижнего Новгорода Вадим Булавинов поделился фото пирога

Как отметил сам Вадим Булавинов, несмотря на идентичный рецепт, пироги бабушки всегда были вкуснее. Возможно, причина кроется в том, что тогда все готовили в русской печи, а современная духовка не может дать того эффекта и сочности блюда. Подписчики экс-мэра даже попросили поделиться рецептом.