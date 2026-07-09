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Пермская спортсменка выиграла чемпионат Европы по плаванию

Спортсменка из Перми Кира Манохина в составе сборной страны победила в смешанной эстафете 4×100 м вольным стилем на юниорском чемпионате Европы. Российские спортсмены не только пришли к финишу первыми, но и установили юниорский рекорд мира. Кира Манохина, Ксения Сорокина, Егор Прошин и Михаил Щербаков преодолели дистанцию с результатом 3 минуты 23,96 секунды.

Источник: Коммерсантъ

Спортсменка из Перми Кира Манохина в составе сборной страны победила в смешанной эстафете 4×100 м вольным стилем на юниорском чемпионате Европы. Российские спортсмены не только пришли к финишу первыми, но и установили юниорский рекорд мира. Кира Манохина, Ксения Сорокина, Егор Прошин и Михаил Щербаков преодолели дистанцию с результатом 3 минуты 23,96 секунды.

Второе место заняла сборная Великобритании (3.26,50), тройку лучших замкнули итальянцы.

Кира Манохина тренируется в спортивном комплексе «Олимпия-Пермь», где ее наставником является Андрей Орехов.

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