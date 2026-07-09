Из меню ресторанов в РФ пропадут некоторые блюда: в чем причина

Из меню российских ресторанов могут пропасть некоторые блюда. Об этом пишут «Известия». Отмечается, что это произойдет из-за роста издержек. Дело не в каких-то конкретных продуктах — как пишет издание, рестораторы просто вынуждены сокращать меню.