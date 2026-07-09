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Из меню ресторанов в РФ пропадут некоторые блюда: в чем причина

«Известия»: рестораторы в России сокращают меню из-за роста издержек.

Источник: Комсомольская правда

Из меню российских ресторанов могут пропасть некоторые блюда. Об этом пишут «Известия». Отмечается, что это произойдет из-за роста издержек. Дело не в каких-то конкретных продуктах — как пишет издание, рестораторы просто вынуждены сокращать меню.

За последний год часть ресторанов уже сократила ассортимент блюд на 17−20%, сообщил глава ФРиО Сергей Миронов. Кроме того, эксперт отмечает также нехватку квалифицированных поваров. Это снижает эффективность бизнеса и увеличивает расходы на зарплату.

В первом полугодии 2026 года операционные расходы рестораторов также выросли на 8−12%, в том числе из-за изменений в налогообложении и повышения цен на продукты.

Ранее KP.RU рассказал, как россияне относятся к ресторанам. Отмечается, что многие посетители выбирают заведение по отзывам и советам знакомых. А вот в новые места ходят с опаской.