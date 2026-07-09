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Минздрав обновил правила для стоматологий: что изменится с октября

Минздрав обяжет стоматологов использовать анестезию при болезненных манипуляциях.

Источник: Комсомольская правда

Минздрав разработал проект новых правил оказания стоматологической помощи взрослым. В ведомстве предложили проводить любые болезненные манипуляции с обезболиванием. Документ вступит в силу с 1 октября.

Проект вносит изменения в приказ 2020 года. Стоматологов обяжут использовать анестезию при вмешательствах, способных вызвать боль. При необходимости допускается седация или наркоз. Также ужесточаются требования к оснащению кабинетов. В них появятся автоматический наружный дефибриллятор, укладки для профилактики инфекций и препараты для помощи при анафилактическом шоке.

Ранее Минздрав России анонсировал изменения правил для доноров. Изменения коснутся увеличения срока хранения анкеты донора, а также появится возможности проводить экспресс-тестирование перед первой донацией. Нововведения вступят в силу 1 января 2027.