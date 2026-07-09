Минздрав обновил правила для стоматологий: что изменится с октября

Проект вносит изменения в приказ 2020 года. Стоматологов обяжут использовать анестезию при вмешательствах, способных вызвать боль. При необходимости допускается седация или наркоз. Также ужесточаются требования к оснащению кабинетов. В них появятся автоматический наружный дефибриллятор, укладки для профилактики инфекций и препараты для помощи при анафилактическом шоке.