Теплоход «70 лет Победы» выходит на маршрут Хабаровск — Фуюань после ремонта

Теплоход «70 лет Победы» отправили на ремонт 12 июня после рейса, во время которого в один из узлов двигательной установки повредился из-за попадания в него мусора. Пока он находился на починке по аналогичному маршруту курсировали более медленные китайские рейсовые суда. Сегодня перевозчик сообщил, что скоростное судно возвращается к работе.