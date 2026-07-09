Теплоход «70 лет Победы» выходит на маршрут Хабаровск — Фуюань после ремонта

В Хабаровске завершили ремонт теплохода «70 лет Победы», вышедшего из строя в июне. Завтра, 10 июля, судно вновь выйдет на маршрут и доставит туристов из краевой столицы в Фуюань. Билеты доступны в продаже как у туроператоров, так и онлайн на сайте перевозчика «Хабводтранс», сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Теплоход «70 лет Победы» отправили на ремонт 12 июня после рейса, во время которого в один из узлов двигательной установки повредился из-за попадания в него мусора. Пока он находился на починке по аналогичному маршруту курсировали более медленные китайские рейсовые суда. Сегодня перевозчик сообщил, что скоростное судно возвращается к работе.
— Сообщаем, что теплоход «70 лет Победы» выйдет в рейс с 10 июля, — сообщили в пресс-службе «Хабводтранса».
Туристы могут приобрести билеты через турфирму или напрямую у перевозчика. В первые часы после возобновления продаж, предположительно, бронирование было недоступно из-за технического сбоя. На данный момент билеты появились на сайте «Хабводтранса».