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Два дома из прошлого века снесут на юге Волгограда

Два аварийных дома родом из прошлого века снесут в Красноармейском районе Волгограда. На.

Два аварийных дома родом из прошлого века снесут в Красноармейском районе Волгограда. На демонтажные работы планируют потратить почти шесть миллионов рублей.

— Муниципалитет организовал конкурсные процедуры, необходимые для определения подрядчика, который снесет дома № 136 и 146 по улице Мачтозаводской, — сообщили в пресс-службе мэрии. — Победителям предстоит выполнить подготовительные работы, а после демонтировать два здания общей площадью более 800 «квадратов» и вывезти строительный мусор. На финальном этапе работ специалистам предстоит выполнить вертикальную планировку участков.

Начальная цена работ в доме № 136 составляет два миллиона семьсот пять тысяч рублей. Стереть с лица земли старую постройку № 146 потенциальным подрядчикам предлагают без малого за три миллиона сто тысяч рублей. Работы должны быть выполнены до 31 августа.

В отправленных под снос домах жили около 50 человек. Все они, отмечают в мэрии, либо забрали ключи от новых квартир, либо получили выплаты. Тем временем, в последние годы улица Мачтозаводская активно освобождается от застройки. Так, в 2023 году здесь снесли еще один аварийный дом № 148.

Фото Павла Мирошкина.

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