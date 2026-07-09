Два дома из прошлого века снесут на юге Волгограда

В отправленных под снос домах жили около 50 человек. Все они, отмечают в мэрии, либо забрали ключи от новых квартир, либо получили выплаты. Тем временем, в последние годы улица Мачтозаводская активно освобождается от застройки. Так, в 2023 году здесь снесли еще один аварийный дом № 148.