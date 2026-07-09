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Бензин в Нижегородской области за неделю подорожал еще на 2,1%

Средняя стоимость бензина в Нижегородской области на неделе с 30 июня по 6 июля 2026 года составляла 73,51 ₽ за литр, подсчитал Росстат. Это на 2,1% больше по сравнению с предыдущей неделей.

Источник: Коммерсантъ

Средняя стоимость бензина в Нижегородской области на неделе с 30 июня по 6 июля 2026 года составляла 73,51 ₽ за литр, подсчитал Росстат. Это на 2,1% больше по сравнению с предыдущей неделей.

В том числе стоимость бензина марки АИ-92 выросла на те же 2,1% (до 69,97 ₽), марки АИ-95 — на 2,2% (до 75,25 ₽), марки АИ-98 — на 0,5% (до 95,10 ₽).

На 1,2% подорожало дизельное топливо, до 81,1 ₽ за литр.

Как писал «Ъ-Приволжье», с 9 июля в Нижегородской области ввели ограничения на заправках: по нечетным датам можно заправить только автомобили с номерами, начинающимися на нечетную цифру, по четным — на четную.