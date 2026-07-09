В Воронежской области в 2026 году более 2 000 семей направили средства материнского капитала на образование детей

— Распорядиться средствами материнского капитала по данному направлению можно с момента, когда ребенку, в связи с рождением которого был выдан сертификат, исполнится три года. На момент начала обучения ребенок должен быть не старше 25 лет, а организация или индивидуальный предприниматель, оказывающий образовательные услуги, должны находиться на территории России и иметь лицензию на их предоставление. С прошлого года у воронежцев появилась возможность подать заявление непосредственно в ВУЗе, а не только на портале госуслуг или в МФЦ. На сегодняшний день такой возможностью воспользовались 403 воронежские семьи на сумму более 53,6 млн рублей, — рассказал управляющий Отделением СФР по Воронежской области Михаил Шапошников.