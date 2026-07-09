Скончался высокопоставленный чиновник Росавиации родом из Омска

В четверг, 9 июля 2026 года, в Западно-Сибирском межрегиональном территориальном управлении (МТУ) Росавиации объявили о тяжелой утрате: в возрасте 62 лет не стало замглавы структуры Ивана Белова.
Согласно приведенной биографической информации, уроженец Омска на раннем этапе строил карьеру непосредственно в авиационной отрасли, в том числе пилотируя воздушные суда для ряда авиакомпаний и налетав в общей сложности около 13,5 тысячи часов.
С 2013 года Иван Белов трудился в Западно-Сибирском МТУ Росавиации, чьи полномочия распространяются в том числе на родную для него Омскую область. Спустя 6 лет он оказался в руководящем составе структуры, в том числе временно, с июня по декабрь, возглавляя ее. В последующие годы Заслуженный работник транспорта РФ занимал должность заместителя руководителя Западно-Сибирского МТУ Росавиации.
Дата и время прощания с Иваном Викторовичем Беловым не раскрываются.
«СуперОмск» присоединяется к соболезнованиям родным и близким Ивана Викторовича Белова.