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Скончался высокопоставленный чиновник Росавиации родом из Омска

Не стало замглавы Западно-Сибирского МТУ Росавиации Белова.

Источник: Reuters

В четверг, 9 июля 2026 года, в Западно-Сибирском межрегиональном территориальном управлении (МТУ) Росавиации объявили о тяжелой утрате: в возрасте 62 лет не стало замглавы структуры Ивана Белова.

Согласно приведенной биографической информации, уроженец Омска на раннем этапе строил карьеру непосредственно в авиационной отрасли, в том числе пилотируя воздушные суда для ряда авиакомпаний и налетав в общей сложности около 13,5 тысячи часов.

С 2013 года Иван Белов трудился в Западно-Сибирском МТУ Росавиации, чьи полномочия распространяются в том числе на родную для него Омскую область. Спустя 6 лет он оказался в руководящем составе структуры, в том числе временно, с июня по декабрь, возглавляя ее. В последующие годы Заслуженный работник транспорта РФ занимал должность заместителя руководителя Западно-Сибирского МТУ Росавиации.

Дата и время прощания с Иваном Викторовичем Беловым не раскрываются.

«СуперОмск» присоединяется к соболезнованиям родным и близким Ивана Викторовича Белова.