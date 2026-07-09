Скончался высокопоставленный чиновник Росавиации родом из Омска

С 2013 года Иван Белов трудился в Западно-Сибирском МТУ Росавиации, чьи полномочия распространяются в том числе на родную для него Омскую область. Спустя 6 лет он оказался в руководящем составе структуры, в том числе временно, с июня по декабрь, возглавляя ее. В последующие годы Заслуженный работник транспорта РФ занимал должность заместителя руководителя Западно-Сибирского МТУ Росавиации.