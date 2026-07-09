Экс-супруга Сафонова ответила на его обращение в Конституционный суд

«Суть алиментов — это не только деньги для проживания, но это и собственность ребёнка, которую мать может накапливать для будущего обучения. Спасибо нашему государству за то, что каждый ребёнок имеет право на получение и накапливание алиментов в долях от заработка отца», — заявила Казачек.