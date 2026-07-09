Хотиненко: прошлое — это основа нашей нынешней жизни

«Прошлое — это не просто события прошлогодней давности, а основа нашей нынешней жизни. Мы не можем исправить ошибки предков, но должны их понять и принять. Это поможет нам почувствовать связь с ними и обрести внутреннюю гармонию», — отметил Владимир Хотиненко.