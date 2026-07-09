Хотиненко: прошлое — это основа нашей нынешней жизни

Фильм «Зеркало для героя» (16+) показали в рамках кинофестиваля «Горький fest» в центре культуры «Рекорд» в Нижнем Новгороде 8 июля.
Перед зрителями выступил режиссёр и сценарист Владимир Хотиненко. Он рассказал предысторию создания кинокартины.
Хотиненко напомнил, что «Зеркало для героя» был снят в 1986 году, относится к жанру научной фантастики (фэнтези) и раскрывает послевоенную эпоху глазами на тот момент современного поколения.
«Прошлое — это не просто события прошлогодней давности, а основа нашей нынешней жизни. Мы не можем исправить ошибки предков, но должны их понять и принять. Это поможет нам почувствовать связь с ними и обрести внутреннюю гармонию», — отметил Владимир Хотиненко.
Подробнее о фестивале «Горький фест» — на сайте ИА «Время Н».