Сербскую девочку прооперировали в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде прооперировали юную горнолыжницу из Сербии, сообщил главный редактор МИА «Стационар-Пресс» Алексей Никонов в своем канале МАКС «Бокал прессека».
Девочка получила тяжелую травму на горнолыжном курорте в Боснии и Герцеговине в начале этого года. Врачи диагностировали внутрисуставной перелом, разрыв связок и повреждение мениска.
Экстренную помощь с фиксацией перелома оказали в Сербии, но для полного восстановления функции ноги требовалось сложное вмешательство.
Как отметил Никонов, сербские медики передали пациентку нижегородскому травматологу-ортопеду Алексею Крупко. Специалисты долгое время вели девочку дистанционно, детально изучали снимки и разрабатывали план лечения. Операция состоялась в Нижнем Новгороде.
«Мы применили передовую методику восстановления связочного аппарата, обычно такое делаем профессиональным футболистам. Это гарантирует максимальный уровень надежности и стабильности сустава», — отметил травматолог Алексей Крупко.
В первые сутки после хирургического вмешательства юная пациентка начала делать первые шаги. Впереди у ребёнка — месяц реабилитации в Нижнем Новгороде под контролем медиков.
Ранее сообщалось, что нижегородский СПИД‑центр занял второе место в общероссийском рейтинге цифровой трансформации.