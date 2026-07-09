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Сербскую девочку прооперировали в Нижнем Новгороде

Она травмировалась при катании на горных лыжах.

Источник: Время

В Нижнем Новгороде прооперировали юную горнолыжницу из Сербии, сообщил главный редактор МИА «Стационар-Пресс» Алексей Никонов в своем канале МАКС «Бокал прессека».

Девочка получила тяжелую травму на горнолыжном курорте в Боснии и Герцеговине в начале этого года. Врачи диагностировали внутрисуставной перелом, разрыв связок и повреждение мениска.

Экстренную помощь с фиксацией перелома оказали в Сербии, но для полного восстановления функции ноги требовалось сложное вмешательство.

Как отметил Никонов, сербские медики передали пациентку нижегородскому травматологу-ортопеду Алексею Крупко. Специалисты долгое время вели девочку дистанционно, детально изучали снимки и разрабатывали план лечения. Операция состоялась в Нижнем Новгороде.

«Мы применили передовую методику восстановления связочного аппарата, обычно такое делаем профессиональным футболистам. Это гарантирует максимальный уровень надежности и стабильности сустава», — отметил травматолог Алексей Крупко.

В первые сутки после хирургического вмешательства юная пациентка начала делать первые шаги. Впереди у ребёнка — месяц реабилитации в Нижнем Новгороде под контролем медиков.

Ранее сообщалось, что нижегородский СПИД‑центр занял второе место в общероссийском рейтинге цифровой трансформации.

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