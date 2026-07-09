Загипсованная волгоградка получит 170 тысяч с УК с нерадивыми дворниками

В процессе было установлено, что дорогу, на которой истец получила травму, обслуживает ответчик. За данным участком работники УК следили из рук вон плохо: он был обледеневшим, с ямами и не посыпан песком. Между тем, по данным Северо-Казанского УГМС, 11 февраля в Волгограде отмечался гололед, тротуары были покрыты слоем слежавшегося снега со льдом.