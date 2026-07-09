Загипсованная волгоградка получит 170 тысяч с УК с нерадивыми дворниками

Красноармейский райсуд вынес решение по иску местной жительницы, которая получила травму на обледеневшем участке у многоэтажки.
Происшествие случилось 11 февраля. Горожанка не смогла удержать равновесие на обледеневшем покрытии, упала и получила закрытый перелом лодыжки на правой ноге.
«На лечении истец находилась с 12 февраля по 10 марта. Из-за наложенного гипса она не могла свободно передвигаться и ухаживать за собой», — поясняют в пресс-службе райсуда.
Волгоградка обратилась в УК, требуя компенсировать ей страдания. Но в компании на обращение не отреагировали. Тогда Ирина А. подала исковое заявление к ООО «Дом Сервис Красноармейский» в суд.
В процессе было установлено, что дорогу, на которой истец получила травму, обслуживает ответчик. За данным участком работники УК следили из рук вон плохо: он был обледеневшим, с ямами и не посыпан песком. Между тем, по данным Северо-Казанского УГМС, 11 февраля в Волгограде отмечался гололед, тротуары были покрыты слоем слежавшегося снега со льдом.
Учитывая эти данные, суд взыскал с компании компенсацию морального вреда в размере 170 тысяч рублей и оштрафовал УК на 30 тысяч.
Ранее vlg.aif.ru сообщал, что с волгоградских ларечников взыскали ущерб за машину, разбитую их палатками.