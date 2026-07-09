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Загипсованная волгоградка получит 170 тысяч с УК с нерадивыми дворниками

В процессе было установлено, что за дорогой, на которой истец получила травму, работники УК следили из рук вон плохо.

Красноармейский райсуд вынес решение по иску местной жительницы, которая получила травму на обледеневшем участке у многоэтажки.

Происшествие случилось 11 февраля. Горожанка не смогла удержать равновесие на обледеневшем покрытии, упала и получила закрытый перелом лодыжки на правой ноге.

«На лечении истец находилась с 12 февраля по 10 марта. Из-за наложенного гипса она не могла свободно передвигаться и ухаживать за собой», — поясняют в пресс-службе райсуда.

Волгоградка обратилась в УК, требуя компенсировать ей страдания. Но в компании на обращение не отреагировали. Тогда Ирина А. подала исковое заявление к ООО «Дом Сервис Красноармейский» в суд.

В процессе было установлено, что дорогу, на которой истец получила травму, обслуживает ответчик. За данным участком работники УК следили из рук вон плохо: он был обледеневшим, с ямами и не посыпан песком. Между тем, по данным Северо-Казанского УГМС, 11 февраля в Волгограде отмечался гололед, тротуары были покрыты слоем слежавшегося снега со льдом.

Учитывая эти данные, суд взыскал с компании компенсацию морального вреда в размере 170 тысяч рублей и оштрафовал УК на 30 тысяч.

Ранее vlg.aif.ru сообщал, что с волгоградских ларечников взыскали ущерб за машину, разбитую их палатками.

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