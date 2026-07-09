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В Хабаровске начался приём заявлений в первые классы не по месту прописки

Дежурить у школ, по словам специалистов, бессмысленно: документы можно спокойно подать через «Госуслуги».

В Хабаровске начался приём заявлений в первые классы для семей, которые хотят выбрать школу не по месту регистрации. Запись стартовала 6 июля и продлится до 5 сентября, сообщили в городской администрации.

Первый этап приёма будущих первоклассников по прописке завершился в конце июня. Уже 3 июля школы издали приказы о зачислении, всего места получили около 5650 детей.

В городском управлении образования отмечают, что ажиотажа с поступлением в первые классы в Хабаровске не наблюдают уже несколько лет. Дежурить у школ, по словам специалистов, бессмысленно: документы можно спокойно подать через «Госуслуги».

«Прием прошел без проблем, массовых жалоб об отказах учреждений принимать ребенка мы не получали. Сейчас процесс продолжается, сведений о потребности в открытии дополнительных классов к нам пока также не поступало», — отметил начальник отдела городского управления образования Алексей Соболев.

Узнать о свободных местах родители могут на сайтах школ или по телефонам, указанным в контактах учреждений. Если попасть в желаемую школу не получится, управление образования предложит ближайшие варианты. Вопросы принимают в рабочие часы по телефону горячей линии 8−900−340−09−03.