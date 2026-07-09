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Эксперт Бархота: Заначку лучше всего прятать в обуви и гитаре

Наиболее эффективный способ спрятать деньги — использовать места, к которым чаще всего обращается только владелец средств. При этом стоит избегать банальных вариантов. Об этом рассказал финансовый аналитик Андрей Бархота.

Наиболее эффективный способ спрятать деньги — использовать места, к которым чаще всего обращается только владелец средств. При этом стоит избегать банальных вариантов. Об этом рассказал финансовый аналитик Андрей Бархота.

Эксперт в качестве наиболее подходящих локаций предложил коробки из-под обуви, пространство между стелькой и подошвой ботинка, а также неочевидные места в прихожей, например, торец ящика для хранения зонтов. Еще одним надежным вариантом Бархота назвал корпус акустической гитары.

— Первый принцип — своя рубаха ближе к телу. Это когда мужчина прячет в места, к которым чаще всего обращается именно он, — добавил специалист.

Аналитик посоветовал отказаться от шаблонных мест, таких как книги, документы, подкладки одежды или пространство под матрасом, так как они в первую очередь проверяются при поиске ценностей. Он также предостерегает от хранения денег в зоне доступа детей, так как это может привести к случайному раскрытию тайника.

— Сумма тайника не должна превышать половины месячного заработка. Это позволяет мужчине покрыть личные расходы, а в случае обнаружения потери не будут критичными, — передает слова Бархоты «Абзац».

Глава ВТБ Андрей Костин заявил, что в нынешних условиях оптимальным вариантом сохранения денег остается депозит с планируемым сроком на один год. В качестве второго источника фиксированной доходности он назвал корпоративные облигации.

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