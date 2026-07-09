Эксперт Бархота: Заначку лучше всего прятать в обуви и гитаре

Аналитик посоветовал отказаться от шаблонных мест, таких как книги, документы, подкладки одежды или пространство под матрасом, так как они в первую очередь проверяются при поиске ценностей. Он также предостерегает от хранения денег в зоне доступа детей, так как это может привести к случайному раскрытию тайника.