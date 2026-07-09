Стрельба из пневматики обошлась биробиджанцу в 300 тысяч рублей моральной компенсации

В Биробиджане в апреле 2025 года между мужчинами произошел конфликт, в ходе которого один из них несколько раз выстрелил из пневматического пистолета в оппонента. Потерпевший получил телесные повреждения и был вынужден обратиться за медпомощью. Подозреваемого обвинили в умышленном причинении легкого вреда здоровью и взыскали 300 тысяч рублей в пользу пострадавшего.