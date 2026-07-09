Юную горнолыжницу из Сербии прооперировали в Нижнем Новгороде

Юная сербская горнолыжница прошла хирургическое лечение в Нижнем Новгороде — врачи успешно восстановили повреждённый коленный сустав. Об этом сообщили в МАХ-канале «Бокал прессека».
Травма произошла в январе 2026 года на горнолыжном курорте в Боснии и Герцеговине: у девочки диагностировали сложный внутрисуставной перелом, разрыв связок и повреждение мениска. Первую помощь, включавшую фиксацию перелома, оказали в Сербии, но для полноценного восстановления подвижности ноги требовалась высокотехнологичная операция.
Координацией лечения занимался нижегородский травматолог‑ортопед Алексей Крупко: сербские специалисты передали ему историю болезни, а в последующие месяцы врачи вели пациентку дистанционно — тщательно анализировали снимки и поэтапно формировали тактику вмешательства.
Непосредственно операция была проведена в Нижнем Новгороде. По словам Алексея Крупко, медики задействовали современную методику реконструкции связочного аппарата — такую же применяют при лечении профессиональных футболистов. Технология позволяет добиться высокой стабильности сустава и минимизировать риски осложнений.
Хирургическое вмешательство показало хорошие результаты: уже через сутки после операции девочка смогла сделать первые шаги. Сейчас пациентка находится в Нижнем Новгороде и в течение месяца будет проходить реабилитацию под наблюдением врачей.
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