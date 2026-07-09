Поиск Яндекса
Ричмонд
+24°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Юную горнолыжницу из Сербии прооперировали в Нижнем Новгороде

У девочки диагностировали сложный внутрисуставной перелом, разрыв связок и повреждение мениска.

Юная сербская горнолыжница прошла хирургическое лечение в Нижнем Новгороде — врачи успешно восстановили повреждённый коленный сустав. Об этом сообщили в МАХ-канале «Бокал прессека».

Травма произошла в январе 2026 года на горнолыжном курорте в Боснии и Герцеговине: у девочки диагностировали сложный внутрисуставной перелом, разрыв связок и повреждение мениска. Первую помощь, включавшую фиксацию перелома, оказали в Сербии, но для полноценного восстановления подвижности ноги требовалась высокотехнологичная операция.

Координацией лечения занимался нижегородский травматолог‑ортопед Алексей Крупко: сербские специалисты передали ему историю болезни, а в последующие месяцы врачи вели пациентку дистанционно — тщательно анализировали снимки и поэтапно формировали тактику вмешательства.

Непосредственно операция была проведена в Нижнем Новгороде. По словам Алексея Крупко, медики задействовали современную методику реконструкции связочного аппарата — такую же применяют при лечении профессиональных футболистов. Технология позволяет добиться высокой стабильности сустава и минимизировать риски осложнений.

Хирургическое вмешательство показало хорошие результаты: уже через сутки после операции девочка смогла сделать первые шаги. Сейчас пациентка находится в Нижнем Новгороде и в течение месяца будет проходить реабилитацию под наблюдением врачей.

Ранее нижегородские врачи спасли карьеру волейболиста из Луганска.

Узнать больше по теме
Сербия: страна на Балканах с особым политическим курсом
Сербия — государство в Юго-Восточной Европе, расположенное в центре Балканского полуострова. Страна известна своей сложной историей, культурным наследием и особым внешнеполитическим курсом. В этом материале разберем, где находится Сербия, чем она известна, как устроена ее экономика и какую роль это государство играет сегодня.
Читать дальше