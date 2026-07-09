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В Калининграде осудили убийцу ветерана ВОВ, спустя 15 лет

Суд вынес приговор по уголовному делу об убийстве ветерана Великой Отечественной войны, совершённом в 2011 году. 25 января 2011 года подсудимый и его знакомый, уголовное преследование которого прекращено в связи со смертью, убили ветерана и похитили у него 280 тысяч рублей, а также государственные награды. Суд с учётом позиции государственного обвинителя…

Источник: Янтарный край

Суд вынес приговор по уголовному делу об убийстве ветерана Великой Отечественной войны, совершённом в 2011 году. 25 января 2011 года подсудимый и его знакомый, уголовное преследование которого прекращено в связи со смертью, убили ветерана и похитили у него 280 тысяч рублей, а также государственные награды.

Суд с учётом позиции государственного обвинителя назначил подсудимому 12 лет 2 месяца лишения свободы в колонии строгого режима с ограничением свободы на 1 год 6 месяцев.

В пользу внука убитого взыскана компенсация морального вреда и материального ущерба в размере 1,28 млн рублей.

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