В Калининграде осудили убийцу ветерана ВОВ, спустя 15 лет

Суд вынес приговор по уголовному делу об убийстве ветерана Великой Отечественной войны, совершённом в 2011 году. 25 января 2011 года подсудимый и его знакомый, уголовное преследование которого прекращено в связи со смертью, убили ветерана и похитили у него 280 тысяч рублей, а также государственные награды.
Суд с учётом позиции государственного обвинителя назначил подсудимому 12 лет 2 месяца лишения свободы в колонии строгого режима с ограничением свободы на 1 год 6 месяцев.
В пользу внука убитого взыскана компенсация морального вреда и материального ущерба в размере 1,28 млн рублей.