«Что он может мне предложить?»: Макгрегор заявил, что Рахмонову нужно много работать

«Я знаю, что у него была серьезная травма и сейчас он восстанавливается. Так что пусть занимается этим, на данный момент я о нем особо не думаю. Ему нужно много работать. Что он может мне предложить? Титул? Ему нужно завоевать титул, чтобы я вообще начал его рассматривать. Он неплохой боец, вот и все», — ответил Макгрегор.