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«Что он может мне предложить?»: Макгрегор заявил, что Рахмонову нужно много работать

Конор Макгрегор заявил, что готов рассмотреть бой с Шавкатом Рахмоновым только после того, как казахстанец завоюет чемпионский титул, сообщает «Спорт Шредингера».

Источник: Nur.kz

Конор Макгрегор прокомментировал возможность поединка с казахстанским бойцом UFC Шавкатом Рахмоновым. Об этом ирландец заявил на пресс-конференции перед турниром UFC 329 в Лас-Вегасе.

Во время общения с журналистами Макгрегора спросили о Рахмонове, который считается одним из главных претендентов на чемпионский пояс в полусреднем весе и ранее победил ирландца Иана Гэрри.

«Я знаю, что у него была серьезная травма и сейчас он восстанавливается. Так что пусть занимается этим, на данный момент я о нем особо не думаю. Ему нужно много работать. Что он может мне предложить? Титул? Ему нужно завоевать титул, чтобы я вообще начал его рассматривать. Он неплохой боец, вот и все», — ответил Макгрегор.

В ночь на 12 июля в Лас-Вегасе пройдет турнир UFC 329, главным событием которого станет бой Макгрегора с Максом Холлоуэем. Для ирландца этот поединок станет первым за пять лет.

Последний раз Макгрегор выходил в октагон в июле 2021 года, когда в третьем бою с Дастином Порье получил тяжелый перелом ноги. Позже он должен был встретиться с Майклом Чендлером, однако снялся с турнира из-за новой травмы.

Шавкат Рахмонов свой последний поединок провел на турнире UFC 310, где единогласным решением судей победил Иана Гэрри. После боя казахстанец продолжил восстановление из-за травмы.