«Что он может мне предложить?»: Макгрегор заявил, что Рахмонову нужно много работать

Конор Макгрегор прокомментировал возможность поединка с казахстанским бойцом UFC Шавкатом Рахмоновым. Об этом ирландец заявил на пресс-конференции перед турниром UFC 329 в Лас-Вегасе.
Во время общения с журналистами Макгрегора спросили о Рахмонове, который считается одним из главных претендентов на чемпионский пояс в полусреднем весе и ранее победил ирландца Иана Гэрри.
«Я знаю, что у него была серьезная травма и сейчас он восстанавливается. Так что пусть занимается этим, на данный момент я о нем особо не думаю. Ему нужно много работать. Что он может мне предложить? Титул? Ему нужно завоевать титул, чтобы я вообще начал его рассматривать. Он неплохой боец, вот и все», — ответил Макгрегор.
В ночь на 12 июля в Лас-Вегасе пройдет турнир UFC 329, главным событием которого станет бой Макгрегора с Максом Холлоуэем. Для ирландца этот поединок станет первым за пять лет.
Последний раз Макгрегор выходил в октагон в июле 2021 года, когда в третьем бою с Дастином Порье получил тяжелый перелом ноги. Позже он должен был встретиться с Майклом Чендлером, однако снялся с турнира из-за новой травмы.
Шавкат Рахмонов свой последний поединок провел на турнире UFC 310, где единогласным решением судей победил Иана Гэрри. После боя казахстанец продолжил восстановление из-за травмы.