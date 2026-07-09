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Новосибирская космонавтка Анна Кикина готовится к восьмимесячной экспедиции на МКС

Уроженка Новосибирска, единственная женщина в отряде Роскосмоса Анна Кикина готовится к своему новому звёздному вояжу. Уже 14 июля она отправится на Международную космическую станцию в составе основного экипажа экспедиции МКС-75. Старт корабля «Союз МС-29» запланирован с космодрома Байконур.

Источник: NASA

Компанию Анне составят российский космонавт Пётр Дубров и астронавт NASA Анил Менон. Экипажу предстоит провести на орбите больше восьми месяцев, выполнив за это время обширную научную программу. Добираться до станции космонавты будут по укороченной схеме: полёт займёт всего три часа, за которые корабль совершит два витка вокруг Земли.

Сейчас на Байконуре идёт финальный этап подготовки. Экипаж тренируется на специализированных тренажёрах, отрабатывает ручную стыковку, штудирует бортовую документацию и проходит необходимые медицинские проверки. Новосибирцы помнят Анну не только как профессионального космонавта, но и как участницу второго сезона шоу «Титаны» на ТНТ, где она с блеском преодолела одиннадцать этапов, продемонстрировав недюжинную силу и выдержку. Теперь за её полётом будет следить вся страна.

Ранее сообщалось, что уроженка Новосибирска Анна Кикина прибыла на Байконур для подготовки к полёту на МКС.

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