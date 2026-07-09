Новосибирская космонавтка Анна Кикина готовится к восьмимесячной экспедиции на МКС

Сейчас на Байконуре идёт финальный этап подготовки. Экипаж тренируется на специализированных тренажёрах, отрабатывает ручную стыковку, штудирует бортовую документацию и проходит необходимые медицинские проверки. Новосибирцы помнят Анну не только как профессионального космонавта, но и как участницу второго сезона шоу «Титаны» на ТНТ, где она с блеском преодолела одиннадцать этапов, продемонстрировав недюжинную силу и выдержку. Теперь за её полётом будет следить вся страна.