Волгоградка взыскала с УК 200 тыс. рублей за опасный лёд на дороге

— В процессе судебного разбирательства было установлено, что дорога, где упала и получила травму Ирина А., находится в обслуживании управляющей компании многоквартирного дома, однако данный участок был обледеневшим, с ямами и не был посыпан песком. Согласно справке ФГБУ «Северо-Казанское УГМС» от 17 июня 2026 года, сообщено, что 11 февраля 2026 года в г. Волгограде отмечалось атмосферное явление гололед, на подстилающей поверхности наблюдался равномерный слой слежавшегося снега со льдом, — сообщили в объединённой пресс-службе судов Волгоградской области.