Астролог назвала кармической расплатой тяжёлую травму Бузовой

По словам эксперта, Солнце, Венера и Юпитер в Козероге плюс Луна в Тельце делают Бузову трудоголиком, для которого работа — религия. Раху в Овне даёт ей импульсивность и умение «пробивать стены». Экзальтированная Луна наделяет интуицией, подсказывая, где случится «прорыв».
Травма ноги, по мнению Рейн, не хайп, а кармическая расплата: транзитный Марс прошёл по Раху, который в её карте отвечает за ноги. Юпитер в «падении» даёт гипертрофированное чувство справедливости. Ольга «влезла» в чужую историю, пытаясь помочь близкому, и взяла на себя чужую негативную карму. Расплата — физическая травма.
«Она — борец за правду, но именно это её и подвело. Анализ показывает: Ольга попыталась помочь кому-то из близких, “влезла” в чужую кармическую историю, пытаясь восстановить справедливость там, где нужно было отойти в сторону», — сказала эксперт.
Напомним, что 12 июня Бузова поскользнулась в душевой и получила тяжёлую травму. В больнице выяснилось, что падение обернулось серьёзными последствиями — хирурги наложили на колено 40 швов. Несмотря на повреждение, артистка не остановила рабочий процесс: недавно её привезли на кастинг танцоров в инвалидном кресле. Теперь она намерена подать в суд на рабочих, делавших ремонт.
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