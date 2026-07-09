Астролог назвала кармической расплатой тяжёлую травму Бузовой

Ольга Бузова — «оловянный солдатик» шоу-бизнеса, который 20 лет держит планку и внимание миллионов. Скептики списывают успех на случайность, но астролог Ариана Рейн в беседе с «Радио 1» утверждает, что звёзды говорят об обратном. Она родилась, чтобы стать «королевой системы», но за это платит высокую цену — одиночество, травмы и вопросы о детях.