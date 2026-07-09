Жительница Березников предстанет перед судом за покушение на сбыт 4 килограммов наркотиков

Ранее 33-летняя женщина была задержана сотрудниками отдела по контролю за оборотом наркотиков во взаимодействии с инспекторами ДПС отдела МВД России «Березниковский». В ходе обыска в автомобиле и двух квартирах злоумышленницы было обнаружено и изъято более 4 кг наркотиков, электронные весы, тарелки и контейнеры для фасовки.