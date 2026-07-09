Четырехлетний мальчик проглотил 28 магнитов от конструктора в российском городе

Органы ребенка не пострадали, уже на следующий день мальчика выписали домой. В больнице напомнили родителям об опасности мелких деталей и магнитов для маленьких детей. Подобные случаи, к сожалению, не редкость — врачи регулярно сталкиваются с проглатыванием инородных предметов. Ранее в Подмосковье спасли мужчину, проглотившего лезвия для бритвы.