Четырехлетний мальчик проглотил 28 магнитов от конструктора в российском городе

В Ивано-Матренинской детской больнице Иркутска врачи провели экстренную операцию четырехлетнему мальчику, проглотившему магниты от игрушечного конструктора. Ребенок поступил в приемный покой с жалобами на рвоту и боль в животе, сообщается в канале больницы в «Максе».
Родители рассказали медикам, что сын проглотил несколько магнитов. Обзорный снимок брюшной полости показал множественные инородные тела в желудочно-кишечном тракте. Малыша экстренно госпитализировали и подготовили к эндоскопической операции.
В желудке врачи обнаружили сцепленные магниты размером до 4×0,5×0,3 см, а в луковице двенадцатиперстной кишки — еще одну группу чуть меньшего размера. С помощью эндощипцов хирурги извлекли все магниты — всего 28 штук.
Органы ребенка не пострадали, уже на следующий день мальчика выписали домой. В больнице напомнили родителям об опасности мелких деталей и магнитов для маленьких детей. Подобные случаи, к сожалению, не редкость — врачи регулярно сталкиваются с проглатыванием инородных предметов. Ранее в Подмосковье спасли мужчину, проглотившего лезвия для бритвы.