Сколько денег у самых «богатых» вкладчиков ЕНПФ в Казахстане

Примечательно, что большие суммы на счетах в ЕНПФ хранятся не только у людей в возрасте. Среди граждан в возрасте до 20 лет есть те, у кого накопления уже превысили новый порог минимальной достаточности (6 670 000 тенге). У одной девушки на 1 июня на индивидуальном пенсионном счете было 18 596 961 тенге. А среди молодых парней рекордсменом стал вкладчик с накоплениями в 10 525 874 тенге.