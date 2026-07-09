Сколько денег у самых «богатых» вкладчиков ЕНПФ в Казахстане

По последним данным, на счетах в Едином накопительном пенсионном фонде (ЕНПФ) было накоплено порядка более 27,67 трлн тенге. При этом, как ранее сообщалось, в среднем у вкладчиков фонда хранятся небольшие суммы — по актуальным данным ЕНПФ, в среднем на один счет для обязательных пенсионных взносов приходится около 2,3 млн тенге. Однако на деле среди вкладчиков есть свои «рекордсмены».
На это обратил внимание журналист Игорь Неволин в своем Facebook, который получил информацию от ЕНПФ. Как оказалось, у некоторых граждан в фонде хранятся сотни миллионов тенге. «Самый обеспеченный будущий пенсионер накопил на обязательном пенсионном счете 387 547 976 тенге. Известно, что это мужчина, которому от 51 года до 60 лет», — отмечает автор поста. Важно: эти данные актуальны на 1 июня 2026 года.
Также в топ-5 попали: мужчина (61 год) — 180 685 003 тенге; мужчина (41−50 лет) — 151 752 008 тенге; женщина (51−60 лет) — 125 908 192 тенге; женщина (41−50 лет) — 116 722 719 тенге.
Примечательно, что большие суммы на счетах в ЕНПФ хранятся не только у людей в возрасте. Среди граждан в возрасте до 20 лет есть те, у кого накопления уже превысили новый порог минимальной достаточности (6 670 000 тенге). У одной девушки на 1 июня на индивидуальном пенсионном счете было 18 596 961 тенге. А среди молодых парней рекордсменом стал вкладчик с накоплениями в 10 525 874 тенге.