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Жлобин и три деревни остались без холодной и горячей воды

Аварийные бригады и сотрудники МЧС работают над восстановлением водоснабжения, местным жителям и в соцобъекты подвозят воду.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 9 июл — Sputnik. Жлобин и три деревни остались без холодной и горячей воды из-за проблем с работой водозабора в райцентре, сообщили в Гомельском облисполкоме.

«Сегодня ранним утром на водозаборе на улице Карла Маркса в Жлобине произошло отключение холодного водоснабжения. В результате поломки без холодного и горячего водоснабжения остались райцентр, а также деревни Солоное, Октябрь и Грабск», — говорится в сообщении.

Экстренные службы работают на месте аварии, спасатели откачали воду на водозаборе, для местных жителей и соцобъектов организован подвоз воды.

Уточняется, что ситуация находится на контроле облисполкома.

В МЧС Беларуси сообщили, что помимо аварийных бригад филиала «Жлобинводоканал» КПУП «Гомельводоканал» в устранении последствий аварии привлечено две единицы техники МЧС и семь спасателей.

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