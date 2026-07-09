МИНСК, 9 июл — Sputnik. Жлобин и три деревни остались без холодной и горячей воды из-за проблем с работой водозабора в райцентре, сообщили в Гомельском облисполкоме.
«Сегодня ранним утром на водозаборе на улице Карла Маркса в Жлобине произошло отключение холодного водоснабжения. В результате поломки без холодного и горячего водоснабжения остались райцентр, а также деревни Солоное, Октябрь и Грабск», — говорится в сообщении.
Экстренные службы работают на месте аварии, спасатели откачали воду на водозаборе, для местных жителей и соцобъектов организован подвоз воды.
Уточняется, что ситуация находится на контроле облисполкома.