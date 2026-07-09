В Омске за 1,8 млн рублей можно купить теплоход

В материалах торгов нет сведений о текущем техническом состоянии 42-летнего сухогруза. Отметим, что ранее его уже пытались продать. В первый раз сухогруз оценили в 2,12 млн рублей, но тогда желающих его купить не нашлось. Подведение итогов нынешнего аукциона назначено на 14 августа 2026 года.