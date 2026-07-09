В Омске за 1,8 млн рублей можно купить теплоход

На портале ГИС «Торги» опубликовано извещение о проведении открытого аукциона по реализации арестованного речного имущества. В рамках исполнительного производства специализированные службы выставили на продажу сухогрузный теплоход типа «Омская», построенный в 1984 году. Цена лота — 1,8 млн рублей.
Согласно размещенной документации, собственником судна выступает омское ООО «Каботаж». Компания осуществляет пассажирские и грузовые перевозки по внутренним водным путям, в том числе транспортировку опасных грузов.
В материалах торгов нет сведений о текущем техническом состоянии 42-летнего сухогруза. Отметим, что ранее его уже пытались продать. В первый раз сухогруз оценили в 2,12 млн рублей, но тогда желающих его купить не нашлось. Подведение итогов нынешнего аукциона назначено на 14 августа 2026 года.
Ранее «КП-Омск» сообщала, что в центре Омска установили стенд с джамбо-стеклами размером 3 на 6 метров.