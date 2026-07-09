В России набирает обороты «чёрная генеалогия»

Стоимость коммерческого поиска предков стартует от 200 тысяч рублей, а комплексное исследование по восьми линиям может достигать 2,5 млн. Глубокие архивные изыскания занимают от года до двух, но многие исполнители не имеют профильного образования и бросают работу при первых сложностях.