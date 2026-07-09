В России набирает обороты «чёрная генеалогия»

Стоимость коммерческого поиска предков стартует от 200 тысяч рублей, а комплексное исследование по восьми линиям может достигать 2,5 млн. Глубокие архивные изыскания занимают от года до двух, но многие исполнители не имеют профильного образования и бросают работу при первых сложностях.
По словам Лидской, одна известная компания выделяла генеалогу всего 10% бюджета, что делало полноценное исследование невозможным. Сотрудник сдавал отчёт «как есть», а клиенту сообщали: «всё, что можно, нашли».
«Одна известная генеалогическая компания выделяла генеалогу от стоимости бюджет 10%. На эти деньги провести полноценное исследование в большинстве случаев невозможно, поэтому сотрудник вынужден был завершать проект и сдавать отчёт “как есть”, — сказала эксперт.
В России уже давненько набирает популярность генеалогический туризм — путешествия по местам, связанным с историей семьи. Маршруты нестандартны: заброшенные деревни, храмы, встречи с краеведами. Это помогает вернуть идентичность, воспитывает патриотизм и оставляет глубокий след в душе.
Больше новостей о жизни людей и социальных тенденциях — читайте в разделе «Общество» на Life.ru.