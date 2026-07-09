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Фальков рассказал, что лежит в основе здорового долголетия

Фальков: в основе здорового долголетия лежат разработки российских ученых.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Основой здорового долголетия являются передовые исследования и разработки, которые ведут российские ученые, заявил глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков.

«Здоровое долголетие имеет много аспектов, но в основании здорового долголетия лежат передовые исследования и разработки, осуществляемые нашими учеными, в том числе институтами медико-биологического профиля, которые подведомствены министерству науки и высшего образования», — сказал Фальков журналистам.

Министр выделил Институт неврологии, Институт глазных болезней имени Краснова и Российский научный центр хирургии имени Петровского, в структуре которого создан Национальный медицинский исследовательский центр в области медицины здорового долголетия.

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