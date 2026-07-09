Фальков рассказал, что лежит в основе здорового долголетия

«Здоровое долголетие имеет много аспектов, но в основании здорового долголетия лежат передовые исследования и разработки, осуществляемые нашими учеными, в том числе институтами медико-биологического профиля, которые подведомствены министерству науки и высшего образования», — сказал Фальков журналистам.