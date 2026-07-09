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Тренер сборной Франции рассказал о состоянии Мбаппе после конфликта с сенатором

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам в четверг, 9 июля, заявил, что нападающий команды Килиан Мбаппе находится в хорошем психологическом состоянии после расистских высказываний в отношении него со стороны парагвайского сенатора Селесты Амарильи.

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам в четверг, 9 июля, заявил, что нападающий команды Килиан Мбаппе находится в хорошем психологическом состоянии после расистских высказываний в отношении него со стороны парагвайского сенатора Селесты Амарильи.

— Произошло то, о чем я не хочу говорить подробно. Он очень сильный парень в плане психологии. Его мысли направлены на грядущий матч, который будет тяжелым, так как встречаются две сильные сборные. У Килиана все в порядке, как и у всей группы. Он готов к игре, — подчеркнул тренер в беседе с телеканалом RMC Sport.

Четвертьфинальный матч Франции против Марокко состоится 9 июля.

4 июля в американской Филадельфии сборная Франции обыграла команду Парагвая со счетом 1:0 и вышла в четвертьфинал чемпионата мира. После завершения матча Килиан Мбаппе отказался от рукопожатия с вратарем сборной Парагвая Орландо Хилем, после чего тот бросил ему в спину мяч.

После случившегося сенатор из Парагвая Селесте Амарилья назвала Мбаппе дикарем и заявила, что вместо материнского молока он «сосал кокосы».

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