Тренер сборной Франции рассказал о состоянии Мбаппе после конфликта с сенатором

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам в четверг, 9 июля, заявил, что нападающий команды Килиан Мбаппе находится в хорошем психологическом состоянии после расистских высказываний в отношении него со стороны парагвайского сенатора Селесты Амарильи.
— Произошло то, о чем я не хочу говорить подробно. Он очень сильный парень в плане психологии. Его мысли направлены на грядущий матч, который будет тяжелым, так как встречаются две сильные сборные. У Килиана все в порядке, как и у всей группы. Он готов к игре, — подчеркнул тренер в беседе с телеканалом RMC Sport.
Четвертьфинальный матч Франции против Марокко состоится 9 июля.
4 июля в американской Филадельфии сборная Франции обыграла команду Парагвая со счетом 1:0 и вышла в четвертьфинал чемпионата мира. После завершения матча Килиан Мбаппе отказался от рукопожатия с вратарем сборной Парагвая Орландо Хилем, после чего тот бросил ему в спину мяч.
После случившегося сенатор из Парагвая Селесте Амарилья назвала Мбаппе дикарем и заявила, что вместо материнского молока он «сосал кокосы».