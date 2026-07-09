Тренер сборной Франции рассказал о состоянии Мбаппе после конфликта с сенатором

— Произошло то, о чем я не хочу говорить подробно. Он очень сильный парень в плане психологии. Его мысли направлены на грядущий матч, который будет тяжелым, так как встречаются две сильные сборные. У Килиана все в порядке, как и у всей группы. Он готов к игре, — подчеркнул тренер в беседе с телеканалом RMC Sport.