«Спрос снизился на 10%»: в Калининграде дешевеет посуточное жильё

По её словам, за последние три месяца спрос снизился в среднем на 10%. «В первую очередь это политическая ситуация, которая складывается вокруг региона, постоянная проблема с рейсами, цены на перелёты выросли. Глубина бронирования крайне низкая, люди готовы планировать отдых за один-два дня, что критически ухудшает ситуацию. То есть условно у тебя есть окно на семь дней с нормальной ценой, и ты сидишь и думаешь, стоит ли идти на снижение или ещё подождать “своего гостя”. Это тянет за собой снижение цены. Кто-то не хочет выжидать, он лучше снизит сразу цену по объекту и получит свои заметные брони с глубиной 15−30 дней», — отметила эксперт.