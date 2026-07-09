«Спрос снизился на 10%»: в Калининграде дешевеет посуточное жильё

В Калининграде снижается спрос и падают цены на посуточную аренду жилья. Основными причинами стали нестабильная ситуация в стране, задержки авиарейсов и тенденция спонтанных поездок среди туристов. Об этом корреспонденту Калининград.Ru рассказала основатель и собственник компании «39 квартир» Светлана Казачкова-Бабушкина.
По её словам, за последние три месяца спрос снизился в среднем на 10%. «В первую очередь это политическая ситуация, которая складывается вокруг региона, постоянная проблема с рейсами, цены на перелёты выросли. Глубина бронирования крайне низкая, люди готовы планировать отдых за один-два дня, что критически ухудшает ситуацию. То есть условно у тебя есть окно на семь дней с нормальной ценой, и ты сидишь и думаешь, стоит ли идти на снижение или ещё подождать “своего гостя”. Это тянет за собой снижение цены. Кто-то не хочет выжидать, он лучше снизит сразу цену по объекту и получит свои заметные брони с глубиной 15−30 дней», — отметила эксперт.
Она добавила, что туристы всё чаще отказываются планировать заранее. Кроме того, спрос «точно уменьшается из-за нестабильной ситуации везде в РФ».
Ранее власти сообщали, что летом в Калининградской области ожидают около 880 тысяч туристов. Это на 7% больше, чем за аналогичный период 2025-го. Однако эксперты отмечают, что пока турпоток остался на уровне прошлого года.