Преподавателей нижегородских вузов научили применению ИИ на практике

«Главная задача нашей программы в нижегородском Доме учёных — снять страх перед новыми технологиями и показать педагогам их прикладную ценность. За эти два дня мы увидели, как нейросети берут на себя рутину: от составления аналитических справок до генерации индивидуальных заданий для учеников. Наша цель — дать управленцам четкие алгоритмы, чтобы они могли высвободить время для главного: живого общения с коллективом, стратегического планирования и творчества», — отметила и. о. директора «Нижегородского дома ученых» Галина Ремизова.