Преподавателей нижегородских вузов научили применению ИИ на практике

Преподавателей нижегородских вузов обучали применению искусственного интеллекта (ИИ) на площадке Дома учёных. Об этом ИА «Время Н» сообщили организаторы мероприятия.
Более 70 слушателей прошли обучение по программе повышения квалификации «Применение технологий искусственного интеллекта в административно-управленческой и методической деятельности образовательных организаций».
Программа посвящена внедрению искусственного интеллекта в административные процессы и педагогическое проектирование.
С экспертным сопровождением выступили Алексей Ильин, кандидат экономических наук, преподаватель-практик. В рамках курса он представил алгоритмы оптимизации управленческих циклов с помощью ИИ-ассистентов.
Роман Кечин, аспирант Высшей школы экономики (Нижний Новгород), сертифицированный тренер РАНХиГС, преподаватель ННГУ им. Н. И. Лобачевского и Нижегородского Дома учёных продемонстрировал практические кейсы использования генеративных моделей для создания учебно-методических материалов.
Участники второго потока освоили инструменты автоматизации рутинного документооборота, генерации аналитических отчетов и разработки индивидуальных образовательных траекторий.
Слушатели научились применять языковые модели для составления расписаний, написания локальных нормативных актов и быстрого прототипирования дидактических единиц. По итогам двухдневной работы педагоги и руководители разработали собственные дорожные карты цифровой трансформации своих организаций.
Как отметили в Доме учёных, в ближайших планах организаторов — запуск третьего потока программы, а также открытие узкоспециализированного модуля по работе с мультимодальными моделями для создания образовательного контента.
Кроме того, был анонсирован старт постоянного экспертного клуба при Доме ученых, где слушатели смогут обмениваться готовыми промптами и успешными практиками внедрения нейросетей в учебный процесс после завершения основного обучения.
«Главная задача нашей программы в нижегородском Доме учёных — снять страх перед новыми технологиями и показать педагогам их прикладную ценность. За эти два дня мы увидели, как нейросети берут на себя рутину: от составления аналитических справок до генерации индивидуальных заданий для учеников. Наша цель — дать управленцам четкие алгоритмы, чтобы они могли высвободить время для главного: живого общения с коллективом, стратегического планирования и творчества», — отметила и. о. директора «Нижегородского дома ученых» Галина Ремизова.