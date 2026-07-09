«Такого в республике нет нигде». Глава МВД Кубраков предупредил про увеличение штата милиции в одном из районов Беларуси

Кубраков добавил, что минимум 500 тысяч минчан на выходных выезжают в Минский район. И хотя официальное население района 270 тысяч человек, нагрузка на сотрудников райотдела несоизмерима, например, в сравнении с тем же Бобруйском, где живет 205 тысяч жителей. Глава МВД заметил, что после анализа нагрузки по всей республике будут сокращены единицы в пользу Минского РУВД.