«Такого в республике нет нигде». Глава МВД Кубраков предупредил про увеличение штата милиции в одном из районов Беларуси

Министр внутренних дел Иван Кубраков сказал, в каком районе Беларуси может стать больше милиции, передает телеграм-канал ведомства.
Так во время рабочего совещания глава МВД высказался о реорганизации Минского РУВД и перераспределении обязанностей сотрудников на территории обслуживания. Кубраков обратил внимание на то, что Минский район расстраивается, в связи с чем растет и нагрузка на сотрудников РУВД. Поэтому следует обсудить перераспределение личного состава и, при необходимости, изменить штатную структуру РУВД.
— Но реформу ради реформы делать не будем! Нам надо быть немного гибче. Ведь такого районного управления, как Минское РУВД, в республике нет нигде, и это нужно учитывать, — прокомментировал министр внутренних дел.
Кубраков добавил, что минимум 500 тысяч минчан на выходных выезжают в Минский район. И хотя официальное население района 270 тысяч человек, нагрузка на сотрудников райотдела несоизмерима, например, в сравнении с тем же Бобруйском, где живет 205 тысяч жителей. Глава МВД заметил, что после анализа нагрузки по всей республике будут сокращены единицы в пользу Минского РУВД.
— Все продумайте досконально. Каждую единицу, если она нужна, обосновывайте. И чтобы мы к этому вопросу постарались не возвращаться, — заключил он.
Тем временем в Дзержинском районе сельчан напугала умирающая лиса: «Звонили всем, кому можно».
Еще ТАСС сообщил, что белоруска освобождена из центра онлайн-мошенничества в Мьянме.