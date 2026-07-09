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«Такого в республике нет нигде». Глава МВД Кубраков предупредил про увеличение штата милиции в одном из районов Беларуси

Глава МВД сказал, в каком районе Беларуси может стать больше милиции и почему.

Источник: Комсомольская правда

Министр внутренних дел Иван Кубраков сказал, в каком районе Беларуси может стать больше милиции, передает телеграм-канал ведомства.

Так во время рабочего совещания глава МВД высказался о реорганизации Минского РУВД и перераспределении обязанностей сотрудников на территории обслуживания. Кубраков обратил внимание на то, что Минский район расстраивается, в связи с чем растет и нагрузка на сотрудников РУВД. Поэтому следует обсудить перераспределение личного состава и, при необходимости, изменить штатную структуру РУВД.

— Но реформу ради реформы делать не будем! Нам надо быть немного гибче. Ведь такого районного управления, как Минское РУВД, в республике нет нигде, и это нужно учитывать, — прокомментировал министр внутренних дел.

Кубраков добавил, что минимум 500 тысяч минчан на выходных выезжают в Минский район. И хотя официальное население района 270 тысяч человек, нагрузка на сотрудников райотдела несоизмерима, например, в сравнении с тем же Бобруйском, где живет 205 тысяч жителей. Глава МВД заметил, что после анализа нагрузки по всей республике будут сокращены единицы в пользу Минского РУВД.

— Все продумайте досконально. Каждую единицу, если она нужна, обосновывайте. И чтобы мы к этому вопросу постарались не возвращаться, — заключил он.

Тем временем в Дзержинском районе сельчан напугала умирающая лиса: «Звонили всем, кому можно».

Еще ТАСС сообщил, что белоруска освобождена из центра онлайн-мошенничества в Мьянме.