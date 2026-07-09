В городе Вилюйске Якутии открылся семейный многофункциональный центр

Семейный многофункциональный центр начал работать 8 июля в городе Вилюйске Республики Саха (Якутия) в соответствии с целями национального проекта «Семья». Об этом сообщили в администрации главы и правительства региона.
Пространство центра объединило два корпуса. В первом здании расположены отделения первичного приема и комплексного сопровождения. Там помогут разобраться в сложных вопросах, разработать индивидуальную программу поддержки и оказать экстренную помощь тем, кто в ней нуждается. Второй корпус — территория социальной реабилитации и творчества. Там расположены современная сенсорная комната, кабинет логопеда и творческие студии.
В Якутии семейные центры открыты в городах Якутск, Мирный, Олекминск, в селах Чурапча, Намцы и Борогонцы. В течение ближайших пяти лет планируется открыть семейные многофункциональные центры в 11 муниципальных районах республики.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.