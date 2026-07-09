В городе Вилюйске Якутии открылся семейный многофункциональный центр

Пространство центра объединило два корпуса. В первом здании расположены отделения первичного приема и комплексного сопровождения. Там помогут разобраться в сложных вопросах, разработать индивидуальную программу поддержки и оказать экстренную помощь тем, кто в ней нуждается. Второй корпус — территория социальной реабилитации и творчества. Там расположены современная сенсорная комната, кабинет логопеда и творческие студии.