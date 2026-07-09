Более 3 тысяч телемедицинских консультаций провели в Волгоградской области

С начала 2026 года специалисты регионального телемедицинского центра провели более 3,2 тысячи консультаций. Современные технологии помогают жителям Волгоградской области получать помощь ведущих врачей, не выходя из дома, сообщает сайт volgograd.kp.ru со ссылкой на региональный облздрав.