Студент НГТУ разработал модульный источник питания мощностью до 1600 Вт

Студент Новосибирского государственного технического университета разработал модульный источник питания постоянного тока мощностью от 400 до 1600 ватт. Разработка может применяться как в бытовых приборах, так и в промышленном оборудовании. Об этом сообщили в пресс-службе НГТУ.