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В России нефтяным компаниям временно запретили вывозить из страны дизельное топливо

Правительство России временно запретило нефтяным компаниям экспортировать дизельное топливо. Ограничение будет действовать до 31 июля.

Правительство России временно запретило нефтяным компаниям экспортировать дизельное топливо. Ограничение будет действовать до 31 июля.

Под запрет также попали судовое топливо и газойли. В кабмине объяснили, что решение приняли для сохранения стабильной ситуации на внутреннем топливном рынке. При этом ограничения не коснутся дизельного топлива, которое вывозят из России по международным межправительственным соглашениям.

Раньше запрет на экспорт дизтоплива уже действовал для компаний, которые не производят нефтепродукты. Его ввели в конце января и также установили до 31 июля. Теперь меру распространили и на производителей.

Этим летом в России возникли перебои с поставками топлива. Вице-премьер РФ Александр Новак ранее связывал их с изменениями в логистике. Для стабилизации рынка правительство также запрещало экспорт бензина, вводило налоговые стимулы для импорта топлива и роста производства внутри страны. В Росавиации при этом сообщали, что российские аэропорты обеспечены необходимым объемом топлива.

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