Циклон «Бернадетт» ослабевает, но не покидает Калининград

В Калининграде в четверг, 9 июля, будет ветрено и дождливо. Не так, как вчера, но тоже ничего приятного. По данным телеграм-канала «Погода и метеоявления в Калининградской области», мы еще находимся под влиянием ослабевающего циклона «Бернадетт», температура днем не превысит +15…+17°С, будет пасмурно. Периодические дожди ожидаются вплоть до вечера, на востоке региона возможны грозы. В Калининграде стабильно лить будет примерно до 13 часов, после чего осадки станут локальными и кратковременными.