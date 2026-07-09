Циклон «Бернадетт» ослабевает, но не покидает Калининград

В Калининграде в четверг, 9 июля, будет ветрено и дождливо. Не так, как вчера, но тоже ничего приятного. По данным телеграм-канала «Погода и метеоявления в Калининградской области», мы еще находимся под влиянием ослабевающего циклона «Бернадетт», температура днем не превысит +15…+17°С, будет пасмурно. Периодические дожди ожидаются вплоть до вечера, на востоке региона возможны грозы. В Калининграде стабильно лить будет примерно до 13 часов, после чего осадки станут локальными и кратковременными.
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