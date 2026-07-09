Абитуриенты в Пермском крае предпочитают подавать документы на поступление через «Госуслуги»

А сервис по подбору колледжей и техникумов, который начал работать в этом году, дает возможность не только получить полную справочную информацию, но и сравнить учебные программы, а также оценить свои шансы на поступление на бюджет. Кроме того, здесь тоже можно оформить заявку на целевое обучение. По нему будущий работодатель поддерживает студента на протяжении всей учебы, а после выпуска гарантированно возьмет на работу.