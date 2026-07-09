Отправиться на сплав и прикоснуться с тайнами вкусного мороженого зовут хабаровчан

Сплав на сапах по реке Обор (6+), который состоится 12 июля, — отличная идея для любителей активного отдыха. Участники тура пройдут 14 километров. Новички могут не сомневаться, это маршрут как раз для них — небыстрое течение реки позволит освоить навыки управления сапом, по берегам есть места для отдыха и пикника.