Отправиться на сплав и прикоснуться с тайнами вкусного мороженого зовут хабаровчан

В предстоящие выходные, 11 и 12 июля на Комсомольской площади и в парке имени Муравьева-Амурского пройдет традиционный фестиваль-ярмарка «АмурФест. Лето» (0+), сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Одним из партнеров фестиваля является Туристский информационный центр Хабаровского, на стенде которого гости познакомятся с уникальной природой региона и культурой коренных народов Севера.
Это праздник для всех возрастов — и взрослых, и детей. Они смогут поучаствовать в мастер-классах, заняться раскрасками или разгадыванием кроссвордов. И даже выиграть в беспроигрышной лотерее призы, включая кружки, брелоки и сертификаты в городские кофейни.
Кроме того, посетителям еще раз помнят о Всероссийском конкурсе «Дальний Восток — Земля приключений», в котором каждый желающий сможет снять ролик до 8 минут о своем путешествии и выиграть главный приз — 3 миллиона рублей. Подробная информация на сайте путешественникдв.рф.
Отличным семейным приключением станет поездка на частную конюшню, который состоится в субботу. Участников ждет прогулка на лошадях, общение с животными и пикник на природе.
Сплав на сапах по реке Обор (6+), который состоится 12 июля, — отличная идея для любителей активного отдыха. Участники тура пройдут 14 километров. Новички могут не сомневаться, это маршрут как раз для них — небыстрое течение реки позволит освоить навыки управления сапом, по берегам есть места для отдыха и пикника.
А более опытным туристам будет интересно принять участие в сплаве по реке Манома (16+). Тут быстрое течение, большое количество поворотов делают маршрут сложнее, чем остальные. Участникам придется преодолеть те же 14 километров. А в финале их ждет подъем на Сопку любви, откуда открывается вид на слияние Маномы, Анюя и Хавалгена.
Для тех, кто хочет познакомиться с Хабаровском и его историей 12 июля организуется обзорная экскурсия (6+). Посетители совершат путешествие во времени: от купеческого прошлого до современного города.
Попробовать вкусный десерт будет возможность во время семейной экскурсии на фабрику мороженого 12 июля (0+). Родители с детьми смогут не только продегустировать сладости, но и сами испечь вафельный рожок. Интересно!
Познакомиться с этнокультурой и проникнуться атмосферой быта коренных малочисленных народов Севера, можно во время экскурсии «Сэвэны Амура: тайные помощники шаманов» (0+). Она, как обычно, начнется с обряда очищения и продолжится увлекательным рассказом о шаманах Приамурья и мастер-классом по изготовлению сувенира из рыбьей кожи.
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