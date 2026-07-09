Молодые исследователи начали разрабатывать проект фруктарников в горах Сочи

Победители международного конкурса научно-технологических проектов «Большие вызовы» изучают природные условия на нескольких участках курорта в ходе разработки проекта диких фруктарников в горах Сочи. Такая работа отвечает задачам национального проекта «Экологическое благополучие», сообщили в городском агентстве инноваций и коммуникаций.
Исследования проводятся с 1 по 24 июля. Участники ознакомятся с особенностями и разнообразием природной среды горного кластера, попробуют оценить состояние каштановых насаждений, выявить наличие вредителей и болезней каштана. Школьникам предстоит изучить особенности кормовой базы лесных животных и состав аборигенных плодовых насаждений и разобраться в особенностях высадки лесных культур на особо охраняемых природных территориях.
Под руководством ученых ребята изучат климатические и почвенные условия, рассчитают кормовую емкость, спроектируют закладку культур. Молодые исследователи получат полевой опыт, научатся работать с космоснимками, займутся гербаризацией, дендроклиматологией и освоят лесокультурные технологии. Осенью на основе предложений школьников планируется заложить первый кластер фруктарника, где высадят грецкий орех, яблоню восточную, грушу кавказскую и другие виды.
«Экологический проект по созданию дикоплодовых фруктарников основан на новых подходах к формированию специализированных насаждений из местных видов растений, устойчивых к изменениям климата. Создание таких садов позволит восполнить дефицит кормовой базы, сформировать вдали от туристических территорий участки леса с достаточным запасом корма для животных, снизить вероятность их выхода к людям и будет способствовать сохранению зеленого каркаса курорта», — подчеркнул директор департамента по охране окружающей среды, лесопаркового, сельского хозяйства и промышленности администрации Сочи Андрей Никончук.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.