Молодые исследователи начали разрабатывать проект фруктарников в горах Сочи

«Экологический проект по созданию дикоплодовых фруктарников основан на новых подходах к формированию специализированных насаждений из местных видов растений, устойчивых к изменениям климата. Создание таких садов позволит восполнить дефицит кормовой базы, сформировать вдали от туристических территорий участки леса с достаточным запасом корма для животных, снизить вероятность их выхода к людям и будет способствовать сохранению зеленого каркаса курорта», — подчеркнул директор департамента по охране окружающей среды, лесопаркового, сельского хозяйства и промышленности администрации Сочи Андрей Никончук.